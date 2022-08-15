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Происшествия

В Пензенской области дети 5 и 14 лет попали в ДТП

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Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства ДТП, участниками которого стали 14-летний подросток и 5-летняя девочка. Оно произошло в Нижнеломовском районе в пятницу, 12 августа.

По предварительным данным, в 9:45 на 525-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись «Ока» под управлением 70-летнего мужчины и Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 35-летняя женщина.

На место ДТП прибыла бригада скорой помощи. Медики осмотрели на месте и отпустили трех человек: управлявшую иномаркой автолюбительницу, находившуюся вместе с ней в салоне 5-летнюю девочку и 40-летнюю пассажирку «Оки».

Еще два участника аварии - водитель «Оки» и 14-летний пассажир Hyundai - госпитализированы с травмами различной тяжести.

«По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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