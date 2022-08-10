Из-за пожара на улице Кулибина в Пензе эвакуировали 6 человек

10.08.2022 | 16:18

В среду, 10 августа, на улице Кулибина в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в главное региональное управление МЧС России в 15:16.

В доме № 12 загорелась квартира, расположенная на четвертом этаже. Площадь, пройденная огнем, составила 8 кв. м.

По предварительным данным, пришлось эвакуировать шестерых человек. Никто из людей не пострадал.

«Привлекалось к тушению 14 человек, 3 единицы техники», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Специалисты выясняют причины и все обстоятельства случившегося.