Житель Пензы предотвратил кражу денег из машины

09.08.2022 | 09:39

Житель Пензы из-за забывчивости едва не потерял 7 000 рублей. Деньги находились в машине, которую он не закрыл.

Инцидент произошел ранним утром во вторник, 9 августа, на Жемчужной улице.

Пока владелец отсутствовал, в автомобиль забрался неизвестный. Заметив борсетку с деньгами, злоумышленник решил похитить ее.

Однако хозяин вовремя вернулся, осуществить кражу не получилось. Владелец машины позвонил правоохранителям.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали злоумышленника.

«35-летнего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.