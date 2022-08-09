Житель Пензы предотвратил кражу денег из машины

Житель Пензы из-за забывчивости едва не потерял 7 000 рублей. Деньги находились в машине, которую он не закрыл.
Инцидент произошел ранним утром во вторник, 9 августа, на Жемчужной улице.
Пока владелец отсутствовал, в автомобиль забрался неизвестный. Заметив борсетку с деньгами, злоумышленник решил похитить ее.
Однако хозяин вовремя вернулся, осуществить кражу не получилось. Владелец машины позвонил правоохранителям.
На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали злоумышленника.
«35-летнего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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надо быстрее действовать было, щас бы и сытый, и пьяный был мужичок, а так в цугундере парится