На пороге лежало тело: соседка по площадке рассказала о взрыве в Заре

08.08.2022 | 18:33

К дому № 103 на улице Новоселов стянулись все экстренные службы города, пришли также жители ближайших многоэтажек. Около 22:00 в микрорайоне Заря раздался мощный хлопок. По предварительной информации, сдетонировало взрывное устройство на третьем этаже здания.

В первые минуты после происшествия причиной случившегося называли неисправное газовое оборудование. Позже эта версия не подтвердилась, возникла другая. В одной из квартир могла разорваться неосколочная граната. Мужчина, державший ее в руках, погиб. Люди, стоявшие на улице, говорили: грохот был такой силы, что его слышали за сотни метров.

Женщина, живущая буквально через стенку от места ЧП, рассказала свою историю.

«Я быстро набросила халат, посмотрела в глазок - там никого не было. Я открыла дверь и увидела кровавые следы по всему коридору. Дверь в квартиру, в которой произошел несчастный случай, была открыта, на пороге лежало синее тело, рука торчала... А дальше не знаю, я не подходила туда», - сообщила она.

В момент взрыва в помещении находился еще один человек - хозяин квартиры. Ему потребовалась помощь медиков. И пока врачи занимались пострадавшим, принадлежащий ему автомобиль, припаркованный у подъезда дома, осматривал кинолог с собакой. Овчарка ничего не обнаружила.

Взрывной волной были повреждены коммуникации. Вода залила квартиры, расположенные этажами ниже. Тем временем в микрорайон Заря прибыли сотрудники прокуратуры и следственного комитета. Им предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившегося и найти ответ, пожалуй, на главный вопрос: как граната могла оказалась в руках погибшего.