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Происшествия

На пороге лежало тело: соседка по площадке рассказала о взрыве в Заре

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К дому № 103 на улице Новоселов стянулись все экстренные службы города, пришли также жители ближайших многоэтажек. Около 22:00 в микрорайоне Заря раздался мощный хлопок. По предварительной информации, сдетонировало взрывное устройство на третьем этаже здания.

В первые минуты после происшествия причиной случившегося называли неисправное газовое оборудование. Позже эта версия не подтвердилась, возникла другая. В одной из квартир могла разорваться неосколочная граната. Мужчина, державший ее в руках, погиб. Люди, стоявшие на улице, говорили: грохот был такой силы, что его слышали за сотни метров.

Женщина, живущая буквально через стенку от места ЧП, рассказала свою историю.

«Я быстро набросила халат, посмотрела в глазок - там никого не было. Я открыла дверь и увидела кровавые следы по всему коридору. Дверь в квартиру, в которой произошел несчастный случай, была открыта, на пороге лежало синее тело, рука торчала... А дальше не знаю, я не подходила туда», - сообщила она.

В момент взрыва в помещении находился еще один человек - хозяин квартиры. Ему потребовалась помощь медиков. И пока врачи занимались пострадавшим, принадлежащий ему автомобиль, припаркованный у подъезда дома, осматривал кинолог с собакой. Овчарка ничего не обнаружила.

Взрывной волной были повреждены коммуникации. Вода залила квартиры, расположенные этажами ниже. Тем временем в микрорайон Заря прибыли сотрудники прокуратуры и следственного комитета. Им предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившегося и найти ответ, пожалуй, на главный вопрос: как граната могла оказалась в руках погибшего.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Сабаки ,которые прогрызли себе нору в бетоне ,живы?

Гость||

Терракт на почве некачественного новостроя? Или из-за того что плохо ходит 25-ый маршрут?

Поясните пожалуйста, а то получается просто держал гранату и просто так её взорвал, так не бывает.

Гость||

синее тело что сказало?

Гость||

Оттуда сюда много чего интересного привезут.

Гость||

Граната взорвалась, тело целое, стены целые, хозяин квартиры, находившийся рядом, жив. Только кран с водой сорвало, из повреждений затопление квартир снизу и все? Чудеса! Может, мужички на рыбалку собирались, испытывали в ванне "глушилку" для рыбы?

Гость||

Вот что бывает, когда соседи друг друга не знают. А вы, земляки, знаете, кто живет в соседней с вами квартире?

Гость||

Гость писал(a):

Вот что бывает, когда соседи друг друга не знают. А вы, земляки, знаете, кто живет в соседней с вами квартире?
гномы живут рядом со мной а сверху эльфы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Им предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившегося и найти ответ, пожалуй, на главный вопрос: как граната могла оказалась в руках погибшего.
)))))))))))))))))))))))))))) ОН взял ее в руки!!!

Гость||

Гость писал(a):

гномы живут рядом со мной а сверху эльфы
Завидую тебе. А у меня в соседях только квартиранты, причем разных мастей.

Гость||

Гость писал(a):

Завидую тебе. А у меня в соседях только квартиранты, причем разных мастей.
да что завидовать есть и орки в соседях

Гость||

Гость писал(a):

да что завидовать есть и орки в соседях
Да, жизнь веселая пошла, не знаешь, что и от кого завтра ждать.

Гость||

Утром писали, что это взрыв газа. К вечеру сошлись на гранате, так получается? При любом раскладе хорошего мало.

Имя: Гость
Комментарий:

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