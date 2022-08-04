ДТП в Шемышейском районе: тела погибших извлекали спасатели

Пензенские спасатели рассказали о том, как ликвидировали последствия смертельного ДТП, случившегося 3 августа в Шемышейском районе.
На 28-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2115 с 68-летним водителем, Volkswagen Polo с 35-летним мужчиной за рулем и Chevrolet Niva - с 75-летним.
Водитель ВАЗа и его пассажиры, мужчина 1955 года рождения и женщина 1957 года рождения, скончались на месте. Их тела оказались зажаты в машине.
«Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тела и передали их сотрудникам полиции», - уточнили в ГБУ «ППСЦ».
Травмы получили водитель и 39-летний пассажир Volkswagen. Им из автомобиля помогли выбраться очевидцы. Прибывшие на место аварии медики доставили пострадавших в медучреждение.
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