Происшествия

Появились подробности смертельного ДТП в Шемышейском районе

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В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали ДТП, которое случилось днем в среду, 3 августа.

По предварительным данным, авария произошла на 28-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино в Шемышейском районе. Столкнулись ВАЗ-2115 с 68-летним водителем, Volkswagen Polo с 35-летним мужчиной за рулем и Chevrolet Niva - с 75-летним.

«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2115 и его пассажиры, мужчина 1955 года рождения и женщина 1957 года рождения, скончались на месте», - рассказали в отделении пропаганды.

Травмы получили водитель и 39-летний пассажир Volkswagen, медики доставили их в медучреждение.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обеспечивая бесперебойный проезд автомобилей.

Причины и обстоятельства аварии предстоит установить специалистам.

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Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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Гость||

А до этого момента эти бабуины успешно прикидывались цивилизованными.

Гость||

Старперов надо убирать с дорог - они ВООБЩЕ не вдупляют как ездить в современном мире!!!

Гость||

Это где ремонт трассы идет? Или уже на нормальном асфальте?

Гость||
+1

Гость писал(a):

Старперов надо убирать с дорог - они ВООБЩЕ не вдупляют как ездить в современном мире!!!
Судя по снимкам предыдущей новости, в 15-шку с пенсионерами влетел олень на Поло. Вот как раз молодежь сейчас ездит и не вдупляет, что такое ПДД и средство повышенной опасности.

Имя: Гость
Комментарий:

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