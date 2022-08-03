Появились подробности смертельного ДТП в Шемышейском районе

03.08.2022 | 14:20

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали ДТП, которое случилось днем в среду, 3 августа.

По предварительным данным, авария произошла на 28-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино в Шемышейском районе. Столкнулись ВАЗ-2115 с 68-летним водителем, Volkswagen Polo с 35-летним мужчиной за рулем и Chevrolet Niva - с 75-летним.

«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2115 и его пассажиры, мужчина 1955 года рождения и женщина 1957 года рождения, скончались на месте», - рассказали в отделении пропаганды.

Травмы получили водитель и 39-летний пассажир Volkswagen, медики доставили их в медучреждение.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обеспечивая бесперебойный проезд автомобилей.

Причины и обстоятельства аварии предстоит установить специалистам.