Жители Пензенской области стали участниками массовой драки в столице

01.08.2022 | 15:14

В Москве задержали пятерых жителей Пензенской области. Мужчины стали участниками массовой драки.

Инцидент произошел в Потаповском переулке. Очевидцы заметили группу из 10 человек, распивающую алкоголь. Общение переросло в драку. На место вызвали полицию.

Правоохранители задержали восемь участников драки в возрасте от 18 до 36 лет и доставили их в отдел.

«Среди задержанных двое москвичей, пятеро приезжих из Пензенской области и один уроженец Украины. На всех задержанных составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что конфликт произошел на бытовой почве. Информации о пострадавших в драке нет.