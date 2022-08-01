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Происшествия

Жители Пензенской области стали участниками массовой драки в столице

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В Москве задержали пятерых жителей Пензенской области. Мужчины стали участниками массовой драки.

Инцидент произошел в Потаповском переулке. Очевидцы заметили группу из 10 человек, распивающую алкоголь. Общение переросло в драку. На место вызвали полицию.

Правоохранители задержали восемь участников драки в возрасте от 18 до 36 лет и доставили их в отдел.

«Среди задержанных двое москвичей, пятеро приезжих из Пензенской области и один уроженец Украины. На всех задержанных составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что конфликт произошел на бытовой почве. Информации о пострадавших в драке нет.

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Гость||

К Ивану группа поддержки выезжала?

Гость||

Хохол сало припрятал и хотел бухнуть на хавяву,но не прокатило?

Гость||

Гость писал(a):

Хохол сало припрятал и хотел бухнуть на хавяву,но не прокатило?
Сало святое.

Имя: Гость
Комментарий:

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