Происшествия

В Пензенском районе утонул гость из Мордовии

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Во вторник, 26 июля, в Пензенской области погиб 46-летний житель соседнего региона.

Сообщение об этом поступило в ОМВД России по Пензенскому району в 12:17.

«На глазах у очевидцев в пруду села Кучки утонул житель Республики Мордовии 1976 года рождения», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном управлении МВД.

В последнее время трагедии на воде участились. 25 июля в пруду около села Малая Валяевка в Пензенском районе при свидетелях во время рыбной ловли погиб 38-летний мужчина, проживавший в областном центре. Он ушел под воду, пытаясь достать удочку, которую унесло течением.

24 июля в Малосердобинском районе в селе Новое Демкино утонул в пруду 70-летний мужчина.

14 июля в селе Засечном Пензенского района из Суры извлекли тело мужчины.

9 июля на пляже в Засечном утонул 19-летний парень. Его нашли далеко от берега в тот же день.

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