На остановке в Пензе нашли труп 52-летнего мужчины

27.07.2022 | 09:43

Во вторник, 26 июля, на улице Аустрина в Пензе скончался мужчина. Его тело было обнаружено на остановке общественного транспорта.

Сигнал о случившемся поступил в правоохранительные органы в 17:53, уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Прибывшие на место полицейские установили личность умершего. Им оказался житель областного центра 1970 года рождения.

В настоящее время все материалы проверки по факту смерти человека переданы в Следственное управление СК России по Пензенской области.