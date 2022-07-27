Происшествия

На остановке в Пензе нашли труп 52-летнего мужчины

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Во вторник, 26 июля, на улице Аустрина в Пензе скончался мужчина. Его тело было обнаружено на остановке общественного транспорта.

Сигнал о случившемся поступил в правоохранительные органы в 17:53, уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Прибывшие на место полицейские установили личность умершего. Им оказался житель областного центра 1970 года рождения.

В настоящее время все материалы проверки по факту смерти человека переданы в Следственное управление СК России по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Дебил, давай жги про раов,петуха и в воду смотрел

Гость||

НЕдебил ты о чем?

Гость||

Гость писал(a):

Дебил, давай жги про раов,петуха и в воду смотрел

Гость|27.07.2022 10:08|

НЕдебил ты о чем?

Два дебила-это сила.)))

Гость||

Гость писал(a):

Дебил, давай жги про раов,петуха и в воду смотрел

Гость|27.07.2022 10:08|

НЕдебил ты о чем?

Два дебила-это сила.)))

Гость||

особенно если два раза повторить

Гость||

бабы ещё нарожают

Гость||

Не дождался маршрутки

Гость||

Гость писал(a):

Дебил, давай жги про раов,петуха
не, тут мухи

Гость||

Гость писал(a):

бабы ещё нарожают
вспомни про говно - и вот оно

Гость||

Гость писал(a):

бабы ещё нарожают

вспомни про говно - и вот оно

У ентого товарисча с интеллектом совсем туго.От слова совсем.Ниже плинтуса короче,на уровне пола.Бабы,раки петухи.Болен человек,а может с Евграфова строчит.))

Имя: Гость
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