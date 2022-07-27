На остановке в Пензе нашли труп 52-летнего мужчины

Во вторник, 26 июля, на улице Аустрина в Пензе скончался мужчина. Его тело было обнаружено на остановке общественного транспорта.
Сигнал о случившемся поступил в правоохранительные органы в 17:53, уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.
Прибывшие на место полицейские установили личность умершего. Им оказался житель областного центра 1970 года рождения.
В настоящее время все материалы проверки по факту смерти человека переданы в Следственное управление СК России по Пензенской области.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Дебил, давай жги про раов,петуха и в воду смотрел