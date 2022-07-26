Происшествия

В Пензенском районе рыбак утонул, пытаясь достать из воды удочку

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Рыбалка закончилась трагедией. На одном из водоемов Пензенского района погиб мужчина 1984 года рождения. Его тело со дна достали сотрудники пожарно-спасательного центра. Очевидцы, находившиеся на берегу, сообщили в экстренные службы, что человек исчез с водной глади.

«У него унесло удочку. Мужчина, пренебрегая элементарными требованиями безопасности вблизи водного объекта, решил ее достать, и в результате произошло утопление. К сожалению, гражданину никто не смог помочь, ввиду того что не был организован спасательный пост», - сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

Несчастье - не единственное за последние дни. Также в Малосердобинском районе, в селе Новое Демкино, на пруду было обнаружено тело мужчины. Его опознали, это 70-летний пенсионер.

«Обращаюсь ко всем гражданам, находящимся вблизи водных объектов: необходимо соблюдать элементарные требования безопасности. При этом просим родителям особое внимание уделять детям», - напомнил Сергей Петрунин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

"... произошло утопление..." - шедеврально! Петрунин-жги ещё!!!

Гость||

Произошло отрицательное всплытие.

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