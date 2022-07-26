На Шуисте в ДТП с двумя авто пострадала пассажирка Mitsubishi

26.07.2022 | 15:37

Во вторник, 26 июля, в пензенском микрорайоне Шуист случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

Предварительно установлено, что в 14:10 напротив дома № 120 на Колхозной улице столкнулись два автомобиля: Mitsubishi с 52-летним мужчиной за рулем и «Лада-Калина» с 46-летним водителем.

У иномарки оказалась сильно разбита передняя часть.

В результате аварии 52-летняя пассажирка Mitsubishi получила травмы. Прибывшие на место медики приняли решение доставить женщину в медицинское учреждение для оказания помощи.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.