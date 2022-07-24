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Происшествия

В Пензе волонтеры ищут 57-летнего мужчину в очках

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В Пензе разыскивают 57-летнего местного жителя Владимира Павловича Ткаченко, который ушел из дома и не вернулся. О его местонахождении неизвестно с 6 июля.

Рост мужчины 180 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие. В чем он был в день исчезновения, не уточняется.

Особая примета - носит очки.

На поиски мужчины ориентированы волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению добровольцы.

В 15:00 в телеграм-канале «Лизы Алерт» появилось сообщение, что мужчину нашли живым.

«В очередной раз сработала ориентировка. Спасибо всем, кто помогает распространять информацию о пропавших», - написали волонтеры.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — vk.com/la_penza
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Гость||

АрбековЕ?!

Гость||

На Тома Хэнкса похож

Гость||

Куда они все пропадают?

Инопланетяне опять шалят?

Гость||

Думал конский Ткаченко пропал,обрадовался,что не будет больше лошадей... Ан нет.

Имя: Гость
Комментарий:

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