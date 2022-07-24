В Пензе волонтеры ищут 57-летнего мужчину в очках

В Пензе разыскивают 57-летнего местного жителя Владимира Павловича Ткаченко, который ушел из дома и не вернулся. О его местонахождении неизвестно с 6 июля.
Рост мужчины 180 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие. В чем он был в день исчезновения, не уточняется.
Особая примета - носит очки.
На поиски мужчины ориентированы волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению добровольцы.
В 15:00 в телеграм-канале «Лизы Алерт» появилось сообщение, что мужчину нашли живым.
«В очередной раз сработала ориентировка. Спасибо всем, кто помогает распространять информацию о пропавших», - написали волонтеры.
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АрбековЕ?!