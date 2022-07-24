20 пожарных тушили огонь в частном доме микрорайона Арбеково

24.07.2022 | 09:36

Вечером в субботу, 23 июля, в 1-м проезде Мусоргского в микрорайоне Арбеково случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 17:52.

Как оказалось, выгорел чердак (60 кв. м) срубового частного дома (104 кв. м), обложенного кирпичом и крытого металлом по деревянной обрешетке.

На тушение огня направлялись 20 человек личного состава управления, привлекалось 4 спецмашины.

«Погибших и пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», - сообщили в пресс-службе ведомства.

22 июля в Дальнем Арбекове, на улице Ладожской, огонь бушевал в кухне квартиры дома № 105. Семерых человек пришлось эвакуировать.