Из-за пожара в Дальнем Арбекове эвакуировали семь человек.

В многоквартирном доме в Пензе потушили пожар. Инцидент произошел утром в пятницу, 22 июля, на Ладожской, 105.
Сигнал о возгорании поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 8:29. По указанному адресу выехали 14 сотрудников ведомства на 3 спецавтомобилях.
Момент прибытия пожарных и их работа попали на видео. Один из жителей соседнего дома выложил записи в сообществе «Пенза | Новости | РЕГИОН 58» во «ВКонтакте».
как выяснилось, огонь бушевал в кухне квартиры, расположенной на восьмом этаже. Общая площадь пожара составила 8 кв. м.
«Эвакуировано 7 человек. Пострадавших нет», - уточнила руководитель пресс-службы ГУ МЧС Анна Шупилова.
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