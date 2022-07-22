Из-за пожара в Дальнем Арбекове эвакуировали семь человек.

22.07.2022 | 09:14

В многоквартирном доме в Пензе потушили пожар. Инцидент произошел утром в пятницу, 22 июля, на Ладожской, 105.

Сигнал о возгорании поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 8:29. По указанному адресу выехали 14 сотрудников ведомства на 3 спецавтомобилях.

Момент прибытия пожарных и их работа попали на видео. Один из жителей соседнего дома выложил записи в сообществе «Пенза | Новости | РЕГИОН 58» во «ВКонтакте».

как выяснилось, огонь бушевал в кухне квартиры, расположенной на восьмом этаже. Общая площадь пожара составила 8 кв. м.

«Эвакуировано 7 человек. Пострадавших нет», - уточнила руководитель пресс-службы ГУ МЧС Анна Шупилова.