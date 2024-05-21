В Сосновоборске огонь с надворных построек перекинулся на дома

21.05.2024 | 19:25

Пожар в Сосновоборске оказался более масштабным, чем сообщалось изначально. С надворных построек пламя перекинулось на два жилых дома.

«Пожарным удалось не допустить распространения огня на третий дом. Сильный ветер усложняет тушение», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Ранее уточнялось, что сигнал о вспыхнувшей на улице Театральной постройке поступил спасателям в 17:08. От МЧС России на месте работают 22 человека, привлечено 9 единиц техники.

В 19:00 открытое горение удалось локализовать. Площадь пожара составила 460 кв. м. Причину ЧП предстоит установить специалистам.

UPD: в 20:38 открытое горение было ликвидировано.

Источник фото № 2-4 и видео - ГУ МЧС РФ по Пензенской области.