Вспыхнувшие постройки в Сосновоборске тушат 22 пожарных

21.05.2024 | 18:28

Вечером во вторник, 21 мая, на улице Театральной в Сосновоборске случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 17:08.

Загорелись надворные постройки. По состоянию на 18:16, огонь еще не потушили, прибывшие спасательные подразделения продолжают бороться с пламенем.

«Площадь пожара устанавливается. От МЧС России на месте работают 22 человека, привлечено 9 единиц техники. По предварительным данным, погибших нет», - сообщили в пресс-службе регионального управления, подчеркнув, что информация еще будет уточняться.

ЧП привлекло внимание жителей Сосновоборска, люди начали делиться эмоциями в Сети.

«Мы там были сейчас, это ужасно...», «В щепки разлетается», «Да, там все ужасно», - высказались они.