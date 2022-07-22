В Пензенской области погиб водитель слетевшей в кювет «семерки»

В четверг, 21 июля, в Каменском районе случилось ДТП, которое унесло жизнь 49-летнего мужчины.
По предварительным данным, в 15:30 на 2-м километре дороги Кикино - Мочалейка автомобиль ВАЗ-2107 съехал с трассы и перевернулся.
«Водитель от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
В тот же день поздним вечером произошло еще одно смертельное ДТП: в Белинском районе на 143-м километре автодороги Тамбов - Пенза под колесами «Лады-Ларгус» погиб 47-летний пешеход, неизвестно как оказавшийся в темное время суток в безлюдном месте.
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