В Пензенской области погиб водитель слетевшей в кювет «семерки»

22.07.2022 | 17:11

В четверг, 21 июля, в Каменском районе случилось ДТП, которое унесло жизнь 49-летнего мужчины.

По предварительным данным, в 15:30 на 2-м километре дороги Кикино - Мочалейка автомобиль ВАЗ-2107 съехал с трассы и перевернулся.

«Водитель от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В тот же день поздним вечером произошло еще одно смертельное ДТП: в Белинском районе на 143-м километре автодороги Тамбов - Пенза под колесами «Лады-Ларгус» погиб 47-летний пешеход, неизвестно как оказавшийся в темное время суток в безлюдном месте.