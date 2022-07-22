Пешеход на трассе Тамбов - Пенза попал под колеса «Лады» и погиб

22.07.2022 | 16:23

Пешеход, оказавшийся поздним вечером в безлюдном месте на тамбовской трассе, погиб.

Об этом рассказала читательница группы в соцсети «ВКонтакте», где появилось сообщение об удивительном гражданине, оказавшемся на дороге перед едущим автомобилем. Владелец регистратора, запечатлевшего опасную встречу, поделился видеозаписью.

Ряд пользователей предположил, что мужчина мог быть дезориентирован.

«Его все-таки сшибли. Человек погиб. 143-й км, 22:45», - написала одна из пользовательниц Сети.

В Госавтоинспекции подтвердили информацию.

По предварительным данным, 21 июля в 22:45 на 143-м километре автомобильной дороги Тамбов - Пенза 39-летний водитель автомобиля «Лада-Ларгус» допустил наезд на пешехода. 47-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.