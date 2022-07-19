Автокатастрофа на трассе М5 в Пензе унесла жизнь двух детей

19.07.2022 | 12:54

Оба ребенка, попавшие в автокатастрофу в Пензе 11 июля, скончались.

Трагедия произошла на 632-м километре трассы М5, в районе поселка ЗИФ. В 14:15 столкнулись ГАЗ с 32-летним водителем и фура Volvo с прицепом под управлением 49-летнего шофера.

В Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, в аварии пострадали два мальчика 2015 и 2020 года рождения. Их обоих госпитализировали с травмами.

Позже официальный источник сообщил порталу «ПензаИнформ», что младший ребенок в тот же день погиб в результате ДТП, второй оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

В понедельник, 18 июля, он тоже ушел из жизни.