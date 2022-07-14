Происшествия

Лишенный прав кузнечанин сел за руль в пьяном виде

Печать
Telegram

В среду, 13 июля, в Кузнецке правоохранители предотвратили ДТП, которое мог совершить нетрезвый водитель.

32-летний горожанин следовал принципу: с утра выпил - и весь день свободен. Уже около 11:00 он был сильно навеселе. Однако это не помешало ему сесть за руль ВАЗ-2114 и отправиться в путь по городу.

«Наряд вневедомственной охраны, патрулировавший улицу Ленина, обратил внимание на автомобиль, который мотало по дороге из стороны в сторону. Машина то выезжала на встречку, рискуя совершить аварию, то возвращалась в свою полосу», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Правоохранители двинулись за «четырнадцатой» и по громкой связи скомандовали водителю остановиться. Тот не стал сопротивляться и нажал на тормоз.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Мужчина прошел медицинское освидетельствование, и оно показало: он действительно находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, кузнечанин не в первый раз управлял машиной в пьяном виде. Водительских прав у мужчины не оказалось - он лишился их за такое же нарушение.

Росгвардейцы передали любителя пьяной езды сотрудникам полиции.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте