Лишенный прав кузнечанин сел за руль в пьяном виде

14.07.2022 | 16:08

В среду, 13 июля, в Кузнецке правоохранители предотвратили ДТП, которое мог совершить нетрезвый водитель.

32-летний горожанин следовал принципу: с утра выпил - и весь день свободен. Уже около 11:00 он был сильно навеселе. Однако это не помешало ему сесть за руль ВАЗ-2114 и отправиться в путь по городу.

«Наряд вневедомственной охраны, патрулировавший улицу Ленина, обратил внимание на автомобиль, который мотало по дороге из стороны в сторону. Машина то выезжала на встречку, рискуя совершить аварию, то возвращалась в свою полосу», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Правоохранители двинулись за «четырнадцатой» и по громкой связи скомандовали водителю остановиться. Тот не стал сопротивляться и нажал на тормоз.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Мужчина прошел медицинское освидетельствование, и оно показало: он действительно находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, кузнечанин не в первый раз управлял машиной в пьяном виде. Водительских прав у мужчины не оказалось - он лишился их за такое же нарушение.

Росгвардейцы передали любителя пьяной езды сотрудникам полиции.