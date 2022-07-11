В Нижнем Ломове мужчину насмерть придавило машиной

В Нижнем Ломове в результате несчастного случая во время ремонта автомобиля скончался 56-летний мужчина.
ЧП случилось в субботу, 9 июля, около 10:05.
Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД, машина, под которой находился горожанин, скатилась с домкрата. Человека придавило.
На место происшествия вызвали скорую помощь. Однако медики не успели доставить пострадавшего в больницу. Он скончался в машине.
По факту случившегося проводят проверку.
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