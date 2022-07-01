Происшествия

В Кузнецке девочку госпитализировали после наезда автомобиля

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В Кузнецке выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя.

«По предварительным данным, 30 июня в 11:40 на улице Белинского, 4Б, водитель автомобиля Mercedes Benz GLC 220 D4MATIC, женщина 1966 года рождения, допустила наезд на пешехода, девочку 2007 года рождения», - пояснили в УГИБДД по Пензенской области.

Подросток получил телесные повреждения (насколько тяжелые, не уточняется) и был госпитализирован.

По факту случившегося проводится проверка.

28 июня двое подростков пострадали в Никольске. 37-летний водитель «Лады-Приоры» сбил двух девочек 2007 года рождения. Им оказали помощь на месте, стационарное лечение не потребовалось.

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Гость||

Бабы ещё нарожают.

Гость||

Вот что милфа на немце творит.

Гость||

Во всем бабы виноваты

Гость||

Гость писал(a):

Бабы ещё нарожают.
Не трогайте бабов. Они добрые лесные великаны.

Имя: Гость
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