В Никольске водитель «Лады-Приоры» сбил двух подростков

Вечером во вторник, 28 июня, в Никольске случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несовершеннолетние пешеходы.
Предварительно установлено, что в 19:30 около дома № 148 на улице Ленина 37-летний водитель «Лады-Приоры» сбил двух девочек-подростков 2007 года рождения.
Обе получили травмы, медики оказали им помощь, госпитализация не потребовалась.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в местном отделении ГИБДД.
В летние месяцы традиционно возрастает число ДТП с участием детей. В июне - августе 2021 года в регионе в ДТП погибли 3 ребенка, ранения получили 77.
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там и машин то мало, как умудряются дтп совершать?