В Никольске водитель «Лады-Приоры» сбил двух подростков

29.06.2022 | 13:26

Вечером во вторник, 28 июня, в Никольске случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несовершеннолетние пешеходы.

Предварительно установлено, что в 19:30 около дома № 148 на улице Ленина 37-летний водитель «Лады-Приоры» сбил двух девочек-подростков 2007 года рождения.

Обе получили травмы, медики оказали им помощь, госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в местном отделении ГИБДД.

В летние месяцы традиционно возрастает число ДТП с участием детей. В июне - августе 2021 года в регионе в ДТП погибли 3 ребенка, ранения получили 77.