ДТП на улице Аустрина спровоцировало серьезный затор в обе стороны

01.07.2022 | 17:59

Пензенские водители предупредили друг друга о серьезном заторе на границе города, спровоцированном дорожно-транспортным происшествием.

Вечером напротив дома № 3а улице Аустрина, у магазина «Дера», столкнулись два отечественных автомобиля. Обе машины получили серьезные механические повреждения передних частей.

После удара легковушки остались на проезжей части, заняв две полосы и преградив путь остальным водителям в час пик.

«Сильная пробка в Бессоновку и очень большая пробка в сторону Пензы. Время 17:17», - уточнил один из пользователей Сети.

Официальной информации о случившемся, наличии или отсутствии пострадавших пока нет.