ДТП на улице Аустрина спровоцировало серьезный затор в обе стороны

Пензенские водители предупредили друг друга о серьезном заторе на границе города, спровоцированном дорожно-транспортным происшествием.
Вечером напротив дома № 3а улице Аустрина, у магазина «Дера», столкнулись два отечественных автомобиля. Обе машины получили серьезные механические повреждения передних частей.
После удара легковушки остались на проезжей части, заняв две полосы и преградив путь остальным водителям в час пик.
«Сильная пробка в Бессоновку и очень большая пробка в сторону Пензы. Время 17:17», - уточнил один из пользователей Сети.
Официальной информации о случившемся, наличии или отсутствии пострадавших пока нет.
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