Происшествия

В ДТП на Сурском мосту пострадал мужчина

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Авария с участием трех машин парализовала движение на Сурском мосту. О произошедшем вечером в среду, 29 июня, сообщили в социальных сетях очевидцы.

«Сурский мост в сторону Шуиста стоит намертво», - рассказал один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте».

В региональном управлении ГИБДД пояснили, что авария произошла в 17:50 напротив дома № 30 на улице Чапаева.

Столкнулись автомобили Ford (им управляла женщина 1986 года рождения), Renault (мужчина 1959-го) и Daewoo (мужчина 1989-го). Последний водитель был доставлен в больницу.

«Проводится проверка», - уточнили в ГИБДД.

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Источник — фото и видео t.me/sova_penza58
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