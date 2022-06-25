Происшествия

В Пензенской области фура слетела с дороги и опрокинулась

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Утром в субботу, 25 июня, в Городищенском районе на федеральной автодороге М5 «Урал» большегрузный автомобиль попал в аварию.

Фото с места происшествия опубликовал в соцсети «ВКонтакте» очевидец происшествия. На нем запечатлена фура, лежащая на боку рядом с проезжей частью.

«М5. Газовая заправка (Городищенский район). Время 09:15», - обозначил детали автор.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, люди в ДТП не пострадали.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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