В Пензенской области разыскивают мужчин в дубленке и синей куртке

25.04.2022 | 17:58

В понедельник, 25 апреля, волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» объявили розыск двух жителей Пензенской области.

Ориентировки на мужчин появились на странице отряда в социальной сети «ВКонтакте».

С 14 апреля нет информации о местонахождении 41-летнего жителя села Сущевка Колышлейского района Максима Николаевича Шкляра. Рост мужчины 170 сантиметров, телосложение худощавое, у него темные волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на сельчанине были коричневая дубленка, темно-зеленый пиджак, черные брюки и того же цвета дутые сапоги.

В Богословке Пензенского района пропал 52-летний местный житель Сергей Александрович Каминский. Его местонахождение неизвестно с 21 апреля. Рост сельчанина 160 сантиметров, у него нормальное телосложение, русые с проседью волосы, голубые глаза.

В день пропажи на мужчине были темно-синяя куртка, бело-серый свитер, серая рубашка в клетку, синие джинсы, темно-синие кроссовки, черная кепка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчин, просят позвонить по номеру 8(800)-700-54-52 или 112.