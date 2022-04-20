В ДТП с грузовиком в Мокшанском районе погибла лосиха

20.04.2022 | 10:52

Утром во вторник, 19 апреля, в Мокшанском районе случилось ДТП с участием дикого животного.

Установлено, что рядом с селом Засечным водитель грузовика не смог избежать наезда на лосиху, которая пересекала дорогу. В результате животное погибло от полученных травм.

Теперь автомобилисту предстоит выплатить ущерб, причиненный лесному фонду, в 80 000 рублей.

«Охотуправление Минлесхоза Пензенской области напоминает, что при движении по автодорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - обратились к водителям в пресс-службе регионального минлесхоза.

В конце января лось также стал жертвой аварии. Сохатого сбили на трассе в Малосердобинском районе.