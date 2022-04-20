Сетевое издание|18+|Среда|20 апр 2022|11:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В ДТП с грузовиком в Мокшанском районе погибла лосиха

Печать
Telegram

Утром во вторник, 19 апреля, в Мокшанском районе случилось ДТП с участием дикого животного.

Установлено, что рядом с селом Засечным водитель грузовика не смог избежать наезда на лосиху, которая пересекала дорогу. В результате животное погибло от полученных травм.

Теперь автомобилисту предстоит выплатить ущерб, причиненный лесному фонду, в 80 000 рублей.

«Охотуправление Минлесхоза Пензенской области напоминает, что при движении по автодорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - обратились к водителям в пресс-службе регионального минлесхоза.

В конце января лось также стал жертвой аварии. Сохатого сбили на трассе в Малосердобинском районе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0
 
Гость||

А знак "Дикие животные" есмь там? Если нет,то вдовец лосихи оплатит битый бампер.

Гость||

Почему не указаны подробности? Сколько было лосихе лет?

Гость||

Он зачем остановился, идиот

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте