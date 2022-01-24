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Происшествия

В ДТП на трассе в Малосердобинском районе погиб лось

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В Пензенской области под колесами автомобиля погиб лось. ДТП с участием копытного случилось в Малосердобинском районе 21 января.

Ущерб лесному фонду составил 80 000 рублей.

«Охотуправление Минлесхоза Пензенской области в очередной раз напоминает, что при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - обратились к водителям в региональном минлесхозе.

Сохатые нередко становятся жертвами автомобильных аварий в Пензенской области. Так, в ноябре на Транспортной улице в Заречном водитель «Лады-Гранты» сбил лося. Животное погибло на месте.

ДТП с участием диких копытных обычно происходят весной и осенью, когда у животных начинается период гона.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ущерб лесному фонду составил 80 000 рублей.
Каков ущерб водителя? Минлесхоз нужно привлекать к ответственности за неконтролируемую миграцию животных. В данной ситуации лось - животное повышенной опасности. Дороги не оборудованы заборами,регулирующими миграцию животных. Пока Минлесхоз не будут привлекать к ответственности.будут гибнуть невинные животные,водители и их пассажиры.

Гость||

Гость писал(a):

Минлесхоз нужно привлекать к ответственности за неконтролируемую миграцию животных. В данной ситуации лось - животное повышенной опасности. Дороги не оборудованы заборами,регулирующими миграцию животных. Пока Минлесхоз не будут привлекать к ответственности.будут гибнуть невинные животные,водители и их пассажиры.
Какие буйные фантазии. А теперь слушай сюда. Контролируемой миграции не бывает. Заборы нельзя ставить и нигде в мире их не ставят ибо это мешает миграции лосей.

Гость||

Гость писал(a):

Заборы нельзя ставить и нигде в мире их не ставят ибо это мешает миграции лосей.
Ты блаженный или лесник? Даже в России находят деньги на заградительные заборы вдоль многих участков платных трасс. Или из Тутуновки своей не выезжаешь?

Гость||

Сколько лет было лосю? Где «подробности»?

Гость||

17.46, полностью поддерживаю.

Гость||

Москвин за всех заплатит

Гость||

Гость писал(a):

Даже в России находят деньги на заградительные заборы вдоль многих участков платных трасс.
Тут дело не в деньгах.

Гость||

18.01 зоофил хренов.

Гость||

Несколько лет назад.

Ещё была старая трасса от Петушка на Чемодановку,в паре-тройке километров от Петушка из-под насыпи выскакивает на трассу здоровый лосяра. Лес практически рядом с обоих сторон. Трасса была перегружена и машины двигались 20-30 км/ч. поэтому не было жертв и аварий.

Пока жизнь собственности Минлесхоза дороже жизни людей,так и будет продолжаться.

Жизни людей имеют значение?

Гость||

Гость писал(a):

18.01 зоофил хренов.
Ты не проспался? Зоофилы вроде защитники?

А "шапка" с другого текста...

Имя: Гость
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