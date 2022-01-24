В ДТП на трассе в Малосердобинском районе погиб лось

В Пензенской области под колесами автомобиля погиб лось. ДТП с участием копытного случилось в Малосердобинском районе 21 января.
Ущерб лесному фонду составил 80 000 рублей.
«Охотуправление Минлесхоза Пензенской области в очередной раз напоминает, что при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - обратились к водителям в региональном минлесхозе.
Сохатые нередко становятся жертвами автомобильных аварий в Пензенской области. Так, в ноябре на Транспортной улице в Заречном водитель «Лады-Гранты» сбил лося. Животное погибло на месте.
ДТП с участием диких копытных обычно происходят весной и осенью, когда у животных начинается период гона.
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penzainform.ru писал(a):Каков ущерб водителя? Минлесхоз нужно привлекать к ответственности за неконтролируемую миграцию животных. В данной ситуации лось - животное повышенной опасности. Дороги не оборудованы заборами,регулирующими миграцию животных. Пока Минлесхоз не будут привлекать к ответственности.будут гибнуть невинные животные,водители и их пассажиры.