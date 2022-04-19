В Пензе разыскивают водителя, сбившего ребенка на ул. Долгорукова

В Пензе на улице Долгорукова неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.
ДТП случилось в воскресенье, 17 апреля, в 11:45 у дома № 36. Под колеса неустановленного автомобиля попал 11-летний мальчик, катавшийся на велосипеде.
Сотрудники ГИБДД обратились к возможным свидетелям происшествия с просьбой позвонить по номерам: 59-91-24, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04.
Также можно прийти по адресу: улица Бакунина, 181.
14 марта в Терновке, на Экспериментальной улице, водитель автомобиля Mazda 3 сбил 10-летнего школьника. По словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу на красный свет.
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