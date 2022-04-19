В Пензе разыскивают водителя, сбившего ребенка на ул. Долгорукова

19.04.2022 | 17:45

В Пензе на улице Долгорукова неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.

ДТП случилось в воскресенье, 17 апреля, в 11:45 у дома № 36. Под колеса неустановленного автомобиля попал 11-летний мальчик, катавшийся на велосипеде.

Сотрудники ГИБДД обратились к возможным свидетелям происшествия с просьбой позвонить по номерам: 59-91-24, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04.

Также можно прийти по адресу: улица Бакунина, 181.

14 марта в Терновке, на Экспериментальной улице, водитель автомобиля Mazda 3 сбил 10-летнего школьника. По словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу на красный свет.