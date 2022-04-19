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Происшествия

Смертельное ДТП под Ермоловкой: столкнулись три машины

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В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России прокомментировали аварию, которая случилась утром во вторник, 19 апреля, на трассе Тамбов - Пенза в Пензенском районе, у поворота на Ермоловку.

О ней сообщил очевидец в социальной сети «ВКонтакте». К посту он прикрепил снимок, запечатлевший две иномарки. Одна из них стоит на трассе, передняя часть покорежена, вторая - в кювете. Также в кадр попало тело погибшего человека.

По предварительным данным, ДТП случилось на 248-м километре автодороги около 10:05. Столкнулись три автомобиля: Renault Symbol под управлением 51-летнего мужчины, большегруз DAF с 36-летним водителем и Hyundai - с 51-летним.

Автомобилист, управлявший Renault, от полученных травм скончался на месте.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды, в ДТП пострадали два человека: водитель Hyundai и его 43-летняя пассажирка. Медики доставили их в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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