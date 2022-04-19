Очевидец сообщил о смертельном ДТП на трассе в Пензенском районе

19.04.2022 | 11:20

Во вторник, 19 апреля, на трассе Пенза - Тамбов в Пензенском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погиб человек.

О ДТП в группе водителей социальной сети «ВКонтакте» сообщил очевидец. Пост проиллюстрирован снимком, запечатлевшим машину с разбитой передней частью. Рядом лежит тело, по всей видимости мужчины.

Автомобиль второго участника аварии вынесло за пределы дороги, в кювет.

Фото было сделано у поворота на Ермоловку в 10:50. Очевидец добавил, что два человека получили травмы.

Пока официальной информации о произошедшем нет.