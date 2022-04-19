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Происшествия

Очевидец сообщил о смертельном ДТП на трассе в Пензенском районе

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Во вторник, 19 апреля, на трассе Пенза - Тамбов в Пензенском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погиб человек.

О ДТП в группе водителей социальной сети «ВКонтакте» сообщил очевидец. Пост проиллюстрирован снимком, запечатлевшим машину с разбитой передней частью. Рядом лежит тело, по всей видимости мужчины.

Автомобиль второго участника аварии вынесло за пределы дороги, в кювет.

Фото было сделано у поворота на Ермоловку в 10:50. Очевидец добавил, что два человека получили травмы.

Пока официальной информации о произошедшем нет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

В общем и целом,не удивило.

Гость||

Да ты сызмальства неудивлённый, как морковка

Гость||

Гость писал(a):

Да ты сызмальства неудивлённый, как морковка
но бабы ведь ещё нарожают? так чему удивляться?

Гость||

Пачкуля пёстренький, ты?

Гость||

В них нацисты ехали, все правильно

Имя: Гость
Комментарий:

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