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Происшествия

На трассе в Пензенской области столкнулись два грузовых автомобиля

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На трассе в Пензенской области произошла серьезная авария с участием двух грузовых автомобилей. Фото с места ДТП были опубликованы в местном телеграм-сообществе утром в понедельник, 18 апреля.

«Жесткое ДТП на трассе Пенза - Тамбов. Надеждинка. Время 8:40», - указал очевидец.

На кадрах - грузовик с номерами Воронежской области и автоцистерна. У обоих автомобилей смяты кабины. Предположительно, к таким повреждениям могло привести лобовое столкновение.

Пострадали ли в результате аварии люди и насколько серьезно, не сообщается. В региональном управлении ГИБДД случившееся пока не прокомментировали.

В ближайшее время сотрудникам ведомства предстоит провести проверку и установить все обстоятельства ДТП.

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Источник — фото t.me/sova_penza58
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Гость||

Трасса очень узкая,а машин все больше и больше.

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