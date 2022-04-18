На трассе в Пензенской области столкнулись два грузовых автомобиля

18.04.2022 | 09:22

На трассе в Пензенской области произошла серьезная авария с участием двух грузовых автомобилей. Фото с места ДТП были опубликованы в местном телеграм-сообществе утром в понедельник, 18 апреля.

«Жесткое ДТП на трассе Пенза - Тамбов. Надеждинка. Время 8:40», - указал очевидец.

На кадрах - грузовик с номерами Воронежской области и автоцистерна. У обоих автомобилей смяты кабины. Предположительно, к таким повреждениям могло привести лобовое столкновение.

Пострадали ли в результате аварии люди и насколько серьезно, не сообщается. В региональном управлении ГИБДД случившееся пока не прокомментировали.

В ближайшее время сотрудникам ведомства предстоит провести проверку и установить все обстоятельства ДТП.