На трассе в Пензенской области столкнулись два грузовых автомобиля

На трассе в Пензенской области произошла серьезная авария с участием двух грузовых автомобилей. Фото с места ДТП были опубликованы в местном телеграм-сообществе утром в понедельник, 18 апреля.
«Жесткое ДТП на трассе Пенза - Тамбов. Надеждинка. Время 8:40», - указал очевидец.
На кадрах - грузовик с номерами Воронежской области и автоцистерна. У обоих автомобилей смяты кабины. Предположительно, к таким повреждениям могло привести лобовое столкновение.
Пострадали ли в результате аварии люди и насколько серьезно, не сообщается. В региональном управлении ГИБДД случившееся пока не прокомментировали.
В ближайшее время сотрудникам ведомства предстоит провести проверку и установить все обстоятельства ДТП.
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Трасса очень узкая,а машин все больше и больше.