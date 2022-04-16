Пензячка заявила об угоне машины, которой воспользовался бывший муж

16.04.2022 | 13:02

В пятницу, 15 апреля, в Пензе экипаж группы задержания вневедомственной охраны обратил внимание на автомобиль, проходивший по ориентировке как находящийся в угоне. Росгвардейцы двинулись следом и на улице Кулакова остановили Kia.

За рулем находилась 28-летняя женщина - как выяснилось, владелица иномарки.

Ситуация оказалась абсурдной. Женщина обнаружила пропажу машины и позвонила в полицию. Ее заявление зарегистрировали, а скоро Kia вернул гражданке бывший муж, на время взявший его без предупреждения.

Однако пензячка не поспешила сообщить, что пропажа найдена, и правоохранители продолжали искать автомобиль.

«Для дальнейшего разбирательства женщину передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.