Сетевое издание|18+|Вторник|12 апр 2022|11:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На проспекте Строителей завязалась потасовка из-за парковки

Печать
Telegram

В Пензе неправильный выбор места для парковки послужил поводом для потасовки. Инцидент произошел в понедельник, 11 апреля, возле дома на проспекте Строителей.

Горожанка, наблюдая в окно за оставленным во дворе автомобилем, заметила, что ее машиной заинтересовались двое незнакомцев. Мужчины заглядывали в салон, стучали по колесам.

Встревожившись, пензячка позвонила мужу. Тот вскоре оказался на месте и, не разбираясь в ситуации, распылил незнакомцам в лицо вещество из баллончика. Завязалась драка.

Конфликтующих пришлось разнимать сотрудникам Росгвардии, которых вызвала супруга автовладельца.

«Всех участников конфликта задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Выяснилось, что заинтересовавшиеся чужой машиной мужчины ничего плохого не задумали. Они лишь хотели, чтобы владелец убрал машину, так как он припарковался не там, где нужно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
 
Гость||

Хорошие нофости , скоро начнуть глотки драть для место, под свой таз.

Гость||

Народец агрессивный стал какой-то. Хорошо хоть только из баллончика, а мог бы и ножом или топором.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Выяснилось, что заинтересовавшиеся чужой машиной мужчины ничего плохого не задумали. Они лишь хотели, чтобы владелец убрал машину, так как он припарковался не там, где нужно.
Самоуправство и самозахват уже не считается плохим? Это не их парковочное место. Они его не покупали в собственность и не брали в аренду. Они просто решили что это их место и ПензаИнформ их оправдало.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они лишь хотели, чтобы владелец убрал машину, так как он припарковался не там, где нужно.
Не там, где нужно эти двоим? Поэтому они и в салон заглядывали? Вдруг там владелец забился под сиденье, а ни зря стучат по колёсам.

Гость||

Или мадам поставила машину так, что не пройти, не проехать. И в окно наблюдала, а не мешает ли кому. Но сама выходить и слушать претензии не стала.

Гость||

Дворы битком от машин. А ещё пердят, что плохо живут глупомордые

Гость||

Одну машину в семью!!

Гость||

Прям по глупым рожам друг другу врезали?

Гость||

Все газоны забиты машинами грязь размесили, асфальт фесь в жиже. Всех на штраф стоянку эвакуировать.

Гость||

Весь

Гость||

Гость писал(a):

Но сама выходить и слушать претензии не стала.
Конечно, вы поступили бы по другому: отправили бы свою жену на разборку с двумя мужиками подозрительной внешности. И правильно бы сделали, беречь себя надо, такого хорошего.

Гость||

Если баба трижды вдова - то вариант отправить на разборку

Гость||

Мерзкие старики-пешеходы развопились! Сделают стоянки для людей, будет и вам дуракам счастье!

Гость||

Гость писал(a):

Или мадам поставила машину так, что не пройти, не проехать. И в окно наблюдала, а не мешает ли кому. Но сама выходить и слушать претензии не стала.
Из-за тупорылых дур как обычно конфликт у мужиков...

Гость||

за что мужика вяжут он не в маске

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте