На проспекте Строителей завязалась потасовка из-за парковки

12.04.2022 | 09:52

В Пензе неправильный выбор места для парковки послужил поводом для потасовки. Инцидент произошел в понедельник, 11 апреля, возле дома на проспекте Строителей.

Горожанка, наблюдая в окно за оставленным во дворе автомобилем, заметила, что ее машиной заинтересовались двое незнакомцев. Мужчины заглядывали в салон, стучали по колесам.

Встревожившись, пензячка позвонила мужу. Тот вскоре оказался на месте и, не разбираясь в ситуации, распылил незнакомцам в лицо вещество из баллончика. Завязалась драка.

Конфликтующих пришлось разнимать сотрудникам Росгвардии, которых вызвала супруга автовладельца.

«Всех участников конфликта задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Выяснилось, что заинтересовавшиеся чужой машиной мужчины ничего плохого не задумали. Они лишь хотели, чтобы владелец убрал машину, так как он припарковался не там, где нужно.