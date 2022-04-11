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Происшествия

В Пензе машина сбила выбежавшего на дорогу подростка

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В Пензе подростка госпитализировали после ДТП. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 апреля, рядом с многоквартирным домом на улице Антонова.

В городском водительском чате в Viber выложили видео, которое записала камера установленного на подъезде домофона. На кадрах запечатлено, как юноша выбежал на идущую вдоль дома дорогу, где его сбила легковая иномарка.

Одна из участниц чата рассказала, что пострадавшего доставили в областную детскую больницу и оказали медицинскую помощь.

«Жалко его очень», - поделилась она.

«Главное, живой! Поправится», - выразил надежду другой интернет-пользователь.

Официальные комментарии по поводу случившегося пока не поступили.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео invite.viber.com
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Гость||

Началось в колхозе утро...

Гость||

Водила сядет.

Гость||

Куда мчался этот сайгак? Из магазина какого то что то спёр?

Гость||

Гость писал(a):

Водила сядет.
Может и сядет. А ты как был местным дурачком так и останешься им.

Гость||

По двору скорость движения не более 20км/ч, а жоповоз явно превысил эту скорость

Гость||

Ты где там двор увидел, чудило.

Гость||

Двери подъезда выходят во двор, либо в жилую зону. Ограничение скорости в жилой зоне составляет 20км/ч. Учи ПДД

Гость||

Водитель не виноват, ехал по дороге, скорость не большая. Подросток выбежал на дорогу резко, не в зоне перехода, водитель не мог видеть его заблаговременно из-за стоявших машин на обочине. Молодец, что сразу остановился.

Гость||

Водитель виноват в любом согласно Гражданскому кодексу РФ

Гость||

Гость писал(a):

Водила сядет.
Гость писал(a):
Водила сядет.
Не сядет - он не в чём не виноват, но по закону будет обязан оплатить лечение подростка, но и ему не чего не мешает если у него нет КАСКО подать в суд на родителей ребёнка на возмещение стоимости ремонта автомобиля и компенсацию морального вреда.

Гость||

На все воля иеговы

Гость||

Нахлобучить кеглю на ремонт автомобиля.

Гость||

Гость писал(a):

Двери подъезда выходят во двор, либо в жилую зону. Ограничение скорости в жилой зоне составляет 20км/ч. Учи ПДД
Ты внимательнее посмотри где там что расположено и куда выходят двери подъезда и не пиши всякую чушь. Не благодари.

Гость||

Гость писал(a):

Водитель виноват в любом согласно Гражданскому кодексу РФ
Это тебе так говорят в пропаганде безответственности пешеходов. Но все в жизни на самом деле по другому. Не благодари.

Гость||

Не благодарю, а посылаю тебя в ж

← Ctrl пред.
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след. Ctrl →
Имя: Гость
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