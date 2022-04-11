В Пензе машина сбила выбежавшего на дорогу подростка

11.04.2022 | 08:13

В Пензе подростка госпитализировали после ДТП. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 апреля, рядом с многоквартирным домом на улице Антонова.

В городском водительском чате в Viber выложили видео, которое записала камера установленного на подъезде домофона. На кадрах запечатлено, как юноша выбежал на идущую вдоль дома дорогу, где его сбила легковая иномарка.

Одна из участниц чата рассказала, что пострадавшего доставили в областную детскую больницу и оказали медицинскую помощь.

«Жалко его очень», - поделилась она.

«Главное, живой! Поправится», - выразил надежду другой интернет-пользователь.

Официальные комментарии по поводу случившегося пока не поступили.