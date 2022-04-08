Работница Чаадаевского комбината древесных плит получила травму руки

Прокуратура проверила Чаадаевский завод древесных плит в связи с несчастным случаем на производстве.
Как рассказала порталу PenzaInform.ru старший помощник прокурора Светлана Артамонова, ЧП произошло в конце февраля. 55-летняя женщина получила настолько сильную травму левой руки, что кисть пришлось пришивать.
Проверка показала, что инцидент был напрямую связан выполнением женщиной трудовых обязанностей без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда.
Также выяснилось, что, несмотря на вредные условия труда, у рабочих не было средств индивидуальной защиты, они не проходили периодический медицинский осмотр.
Прокурор района внес руководителю организации представление. В отношении руководителя и главного технолога возбуждены дела об административных правонарушениях.
«Устранение нарушений и ход проводимой следственным органом проверки по факту несчастного случая на производстве находятся на контроле прокуратуры района», - добавила Светлана Артамонова.
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