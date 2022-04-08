Работница Чаадаевского комбината древесных плит получила травму руки

08.04.2022 | 17:07

Прокуратура проверила Чаадаевский завод древесных плит в связи с несчастным случаем на производстве.

Как рассказала порталу PenzaInform.ru старший помощник прокурора Светлана Артамонова, ЧП произошло в конце февраля. 55-летняя женщина получила настолько сильную травму левой руки, что кисть пришлось пришивать.

Проверка показала, что инцидент был напрямую связан выполнением женщиной трудовых обязанностей без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда.

Также выяснилось, что, несмотря на вредные условия труда, у рабочих не было средств индивидуальной защиты, они не проходили периодический медицинский осмотр.

Прокурор района внес руководителю организации представление. В отношении руководителя и главного технолога возбуждены дела об административных правонарушениях.

«Устранение нарушений и ход проводимой следственным органом проверки по факту несчастного случая на производстве находятся на контроле прокуратуры района», - добавила Светлана Артамонова.