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Происшествия

В Пензе 20-летний водитель ВАЗа врезался в Volkswagen и ограждение

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В пятницу, 1 апреля, на пересечении улиц Мира и Окружной в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, момент которого попал на камеру.

Около 11:00 там столкнулись «Лада» 12-й модели, ехавшая со стороны «Дизель-Арены», и Volkswagen, двигавшийся с улицы Мира. Первой управлял 20-летний водитель, вторым - женщина 1959 года рождения.

После удара отечественное авто врезалось в ограждение.

Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения, у ВАЗа оказалась разбита передняя часть.

Прибывшие на место аварии медики осмотрели водителя «двенадцатой», госпитализация ему не потребовалась.

«По факту происшествия организована проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В социальных сетях пользователи сообщили, что в первой половине дня на пересечении Мира и Окружной не работали светофоры.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Вот так шутка!

Гость||

Ништяк.

Гость||

Фольц стартанул раньше?Или десятка летела на красный?

Ремонт сейчас стоит космических денег.Таз то ладно.

Но на фольц.Просто космос.

Гость||

Гость писал(a):

Фольц стартанул раньше?Или десятка летела на красный?
Протри глаза и прочитай статью, светофоры не работали

Гость||

Байдунята сфетофор сломали

Имя: Гость
Комментарий:

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