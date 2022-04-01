В Пензе 20-летний водитель ВАЗа врезался в Volkswagen и ограждение

В пятницу, 1 апреля, на пересечении улиц Мира и Окружной в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, момент которого попал на камеру.
Около 11:00 там столкнулись «Лада» 12-й модели, ехавшая со стороны «Дизель-Арены», и Volkswagen, двигавшийся с улицы Мира. Первой управлял 20-летний водитель, вторым - женщина 1959 года рождения.
После удара отечественное авто врезалось в ограждение.
Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения, у ВАЗа оказалась разбита передняя часть.
Прибывшие на место аварии медики осмотрели водителя «двенадцатой», госпитализация ему не потребовалась.
«По факту происшествия организована проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
В социальных сетях пользователи сообщили, что в первой половине дня на пересечении Мира и Окружной не работали светофоры.
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