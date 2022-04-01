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Происшествия

Дачник и рыбак спасли тонущего в ледяной воде пензенца

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Пятница, 1 апреля, стала для жителя Пензы не Днем смеха, а днем второго рождения. Он едва не лишился жизни, но помощь пришла вовремя.

Около 9:00 со стороны Стремянного ручья в Пензе раздались крики о помощи. Их услышал горожанин Александр Грязев, с утра пораньше пришедший на дачу неподалеку, чтобы раскидать снег.

Мужчина бросился к ручью и недалеко от берега увидел мужчину по шею в ледяной каше, звавшего на помощь. На крики подбежал еще один человек, удивший поблизости рыбу.

Дачник и рыбак взяли веревку, выбежали на берег и бросили ее утопающему. Вдвоем они вытащили его на берег и вызвали спасателей.

Александр Грязев дал спасенному сухую одежду и передал его сотрудникам Пензенского пожарно-спасательного центра, которые отвезли пострадавшего домой. В помощи медиков он не нуждался.

«Александр Грязев - ветеран Главного управления МЧС России по Пензенской области. Более 30 лет жизни он отдал службе в пожарной охране», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.

«Не подвергайте свою жизнь опасности, берегите себя и своих близких! Не выходите на лед, следите за тем, где гуляют дети, не оставляйте их возле водоемов без присмотра», - обращаются к жителям региона сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Гость||

Рыбакам на Сурском море это расскажите.

Гость||

водяной остался обижен

Гость||

Петух. Петух крастный бушует это

Гость||

Закалялся человек, а вы все испортили. С 1 апреля!

Имя: Гость
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