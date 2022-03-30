Зареченка без прав встревожила горожан своими криками

30.03.2022 | 12:29

В Заречном произошел инцидент с автолюбительницей, которая не пожелала расставаться с машиной.

Происшествие попало в объектив камеры. Ролик появился утром в среду, 30 марта, в telegram-канале «Заречный в теме».

Очевидец снял момент, когда правоохранители вытаскивают из машины, припаркованной на обочине, женщину. Та кричит и сопротивляется. В итоге зареченка оказывается на газоне под присмотром полиции.

Детали прояснил портал «Заречье сегодня».

Вечером 29 марта на Заречной улице сотрудники ДПС остановили автомобиль Ford. За рулем сидела 43-летняя женщина. Выяснилось, что водительских прав у автоледи не было.

На горожанку составили административный протокол, а ее машину следовало увезти на штрафстоянку. Автолюбительница и два ее пассажира, мужчина и пожилая женщина, не захотели отдавать «железного коня», скандалили, не выходили из салона.

«Пассажиры говорили инспекторам, что у них есть документы на машину, но показывать их отказались», - пишет портал.

На место прибыли и сотрудники полиции. После долгих уговоров пассажиры все же покинули иномарку.

«Пока водитель эвакуатора фиксировал колеса арестованной машины, пассажир-мужчина разбил о лобовое стекло эвакуатора стеклянную тару. Полицейские догнали его и проводили в свой автомобиль», - добавил портал.

Происшествие сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

По информации Госавтоинспекции, собственницей оштрафованного автомобиля оказалась 82-летняя женщина, закрывшаяся в салоне в момент инцидента. Водительских прав она тоже не имеет.

На автолюбительницу составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей). Зареченке грозит штраф до 4 000 рублей или административный арест до 15 суток, или до 120 часов обязательных работ.