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Происшествия

Зареченка без прав встревожила горожан своими криками

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В Заречном произошел инцидент с автолюбительницей, которая не пожелала расставаться с машиной.

Происшествие попало в объектив камеры. Ролик появился утром в среду, 30 марта, в telegram-канале «Заречный в теме».

Очевидец снял момент, когда правоохранители вытаскивают из машины, припаркованной на обочине, женщину. Та кричит и сопротивляется. В итоге зареченка оказывается на газоне под присмотром полиции.

Детали прояснил портал «Заречье сегодня».

Вечером 29 марта на Заречной улице сотрудники ДПС остановили автомобиль Ford. За рулем сидела 43-летняя женщина. Выяснилось, что водительских прав у автоледи не было.

На горожанку составили административный протокол, а ее машину следовало увезти на штрафстоянку. Автолюбительница и два ее пассажира, мужчина и пожилая женщина, не захотели отдавать «железного коня», скандалили, не выходили из салона.

«Пассажиры говорили инспекторам, что у них есть документы на машину, но показывать их отказались», - пишет портал.

На место прибыли и сотрудники полиции. После долгих уговоров пассажиры все же покинули иномарку.

«Пока водитель эвакуатора фиксировал колеса арестованной машины, пассажир-мужчина разбил о лобовое стекло эвакуатора стеклянную тару. Полицейские догнали его и проводили в свой автомобиль», - добавил портал.

Происшествие сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

По информации Госавтоинспекции, собственницей оштрафованного автомобиля оказалась 82-летняя женщина, закрывшаяся в салоне в момент инцидента. Водительских прав она тоже не имеет.

На автолюбительницу составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей). Зареченке грозит штраф до 4 000 рублей или административный арест до 15 суток, или до 120 часов обязательных работ.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото zarpressa.ru, видео t.me/zar_info58
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Гость||

Вот как крастный петух то бушует!

Гость||

Что примечательно,женщины чуть за 40 кричат громче всех.

Гость||

Логичный результат получился.закон нужно соблюдать.

гребень||

Какие злые полицейкие стали, применять силу к пожилым уже стали? кто они были когда те помоложе были, под стол ходили, подгузники сами себе не меняли а вырослы в каких бугаев что со стариками войять стали

Гость||

Кто эт пожилой? Кто эт старик??? Старуху нашел, собака!

Да я тебя одной рукой обниму так что задохнисси у меня!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вечером 29 марта на Заречной улице сотрудники ДПС остановили автомобиль Ford. За рулем сидела 43-летняя женщина. Выяснилось, что водительских прав у автоледи не было.
penzainform.ru писал(a):
Автолюбительница и два ее пассажира, мужчина и пожилая женщина, не захотели отдавать «железного коня», скандалили, не выходили из салона.
penzainform.ru писал(a):
пассажир-мужчина разбил о лобовое стекло эвакуатора стеклянную тару
У этих выродков явно нет понимания и осознания того факта что они НЕ правы.

Гость||

А я так скажу. Быстро поехали - вот и результат

Гость||

Гость писал(a):

У этих выродков явно нет понимания и осознания того факта что они НЕ правы.
Гость писал(a):
У этих выродков явно нет понимания и осознания того факта что они НЕ правы.
а может они правы были

Гость||

Гость писал(a):

а может
А может это дворник был

Он шел по сельской местности

К ближайшему орешнику

За новою метлой

Гость||

Гость писал(a):

А может это дворник был

Он шел по сельской местности

К ближайшему орешнику

За новою метлой

в конфликте между полицейским и пожилыми людьми я бы втал на сторону пожилых

Имя: Гость
Комментарий:

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