В Мокшанском районе столкнулись МАЗ и Scania, пострадали водители

25.01.2022 | 12:34

В понедельник, 24 января, в Мокшанском районе произошло ДТП, участниками которого стали два большегруза.

По предварительным данным, в 18:00 на 586-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись грузовой МАЗ-6501 с прицепом под управлением 55-летнего водителя и фура Scania с полуприцепом Schmitz, за рулем которой находился 51-летний шофер.

«В результате происшествия водитель автомобиля Scania получил телесные повреждения и был госпитализирован, водитель МАЗа после оказания медицинской помощи отпущен», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства аварии выясняют специалисты.

В тот день произошло еще одно ДТП с участием фуры. На окраине Пензы, рядом с поселком Монтажным, столкнулись Renault Logan, которым управляла 49-летняя женщина, и MAN с 31-летним водителем за рулем. Водитель легкового автомобиля получила травмы.