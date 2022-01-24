На перекрестке у Монтажного столкнулись большегруз и легковушка

В понедельник, 24 января, рядом с поселком Монтажным случилось серьезное ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. О нем в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.
На кадрах, опубликованных в посте группы пензенских автомобилистов, запечатлена иномарка, передняя часть которой сильно деформирована. Легковушка стоит в середине проезжей части.
В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали случившееся.
По предварительным данным, около 8:50 на 647-м километре трассы М5 столкнулись Renault Logan, которым управляла 49-летняя женщина, и большегруз MAN с 31-летним водителем за рулем.
«В результате аварии травмы получила водитель Renault. Она обратилась за медицинской помощью», - добавили в Госавтоинспекции.
По факту ДТП проводится проверка.
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