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Происшествия

На перекрестке у Монтажного столкнулись большегруз и легковушка

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В понедельник, 24 января, рядом с поселком Монтажным случилось серьезное ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. О нем в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.

На кадрах, опубликованных в посте группы пензенских автомобилистов, запечатлена иномарка, передняя часть которой сильно деформирована. Легковушка стоит в середине проезжей части.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, около 8:50 на 647-м километре трассы М5 столкнулись Renault Logan, которым управляла 49-летняя женщина, и большегруз MAN с 31-летним водителем за рулем.

«В результате аварии травмы получила водитель Renault. Она обратилась за медицинской помощью», - добавили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Какая прелесть.

Гость||

Как всегда заголовок не соответствует действительности. Это не перекресток на Монтажный.

Гость||

Гость писал(a):

Какая прелесть.
идиот?

Имя: Гость
Комментарий:

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