В Пензе самарец вытащил деньги из ящика с пожертвованиями

22.01.2022 | 10:37

В Пензе задержали 26-летнего жителя Самарской области, попавшегося на краже.

Инцидент произошел поздним вечером в четверг, 20 января. В 23:55 сработала тревожная сигнализация в торговом центре на проспекте Строителей.

На место немедленно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Как выяснилось, работники ТЦ заметили, как молодой человек достает деньги из ящика с пожертвованиями.

«Ему удалось вытащить оттуда 2 700 рублей. Однако бдительные сотрудники заметили противоправные действия мужчины и вовремя нажали на тревожную кнопку», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Злоумышленника задержали на месте и передали сотрудникам полиции.