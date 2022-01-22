В Пензе самарец вытащил деньги из ящика с пожертвованиями

В Пензе задержали 26-летнего жителя Самарской области, попавшегося на краже.
Инцидент произошел поздним вечером в четверг, 20 января. В 23:55 сработала тревожная сигнализация в торговом центре на проспекте Строителей.
На место немедленно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Как выяснилось, работники ТЦ заметили, как молодой человек достает деньги из ящика с пожертвованиями.
«Ему удалось вытащить оттуда 2 700 рублей. Однако бдительные сотрудники заметили противоправные действия мужчины и вовремя нажали на тревожную кнопку», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
Злоумышленника задержали на месте и передали сотрудникам полиции.
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Чёж я туплю. Щас пойду обшарю магазины в округе, на коммуналку наскребу.