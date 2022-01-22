Происшествия

В Пензе самарец вытащил деньги из ящика с пожертвованиями

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В Пензе задержали 26-летнего жителя Самарской области, попавшегося на краже.

Инцидент произошел поздним вечером в четверг, 20 января. В 23:55 сработала тревожная сигнализация в торговом центре на проспекте Строителей.

На место немедленно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Как выяснилось, работники ТЦ заметили, как молодой человек достает деньги из ящика с пожертвованиями.

«Ему удалось вытащить оттуда 2 700 рублей. Однако бдительные сотрудники заметили противоправные действия мужчины и вовремя нажали на тревожную кнопку», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Злоумышленника задержали на месте и передали сотрудникам полиции.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Чёж я туплю. Щас пойду обшарю магазины в округе, на коммуналку наскребу.

Гость||

на что пожертвования для магазина?

Гость||

Кто хозяин пожертвований?

Гость||

Ключевой момент - чей ящик пожертвований и для кого сбор. Ну?

Гость||

Тебе накой?

Гость||

Гость писал(a):

Тебе накой?
Без этой информации мой моральный компас завис.

Гость||

согласен

Гость||

Это не ответ. Конкретики нет.

Гость||

Бегло смотрел комменты,дошёл до морального компаса и задумался.

Имя: Гость
Комментарий:

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