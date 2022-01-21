В Пензенской области машина скорой сбила лося

21.01.2022 | 09:40

В Пензенской области машина скорой помощи сбила лося. Инцидент произошел вечером в четверг, 20 января, в Малосердобинском районе.

Об аварии очевидцы рассказали в городском водительском сообществе во «ВКонтакте». Было опубликовано фото: автомобиль с красным крестом стоит в снегу у обочины, пострадавшее животное лежит на проезжей части.

«Малая Сердоба - Марьевка. Время 18:30», - уточнил автор.

В комментариях пензенцы посочувствовали пациенту, к которому мог направляться автомобиль скорой помощи, и пожалели погибшего (предположительно) лося.

В региональном управлении ГИБДД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что никто из людей в результате аварии не пострадал.