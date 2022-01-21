В Пензенской области машина скорой сбила лося

В Пензенской области машина скорой помощи сбила лося. Инцидент произошел вечером в четверг, 20 января, в Малосердобинском районе.
Об аварии очевидцы рассказали в городском водительском сообществе во «ВКонтакте». Было опубликовано фото: автомобиль с красным крестом стоит в снегу у обочины, пострадавшее животное лежит на проезжей части.
«Малая Сердоба - Марьевка. Время 18:30», - уточнил автор.
В комментариях пензенцы посочувствовали пациенту, к которому мог направляться автомобиль скорой помощи, и пожалели погибшего (предположительно) лося.
В региональном управлении ГИБДД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что никто из людей в результате аварии не пострадал.
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В Канаде много лосей и свободно мигрируют. Но такие аварии там редкость. А в Пензенской области постоянно лосей сбивают.