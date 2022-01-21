Происшествия

В Пензенской области машина скорой сбила лося

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В Пензенской области машина скорой помощи сбила лося. Инцидент произошел вечером в четверг, 20 января, в Малосердобинском районе.

Об аварии очевидцы рассказали в городском водительском сообществе во «ВКонтакте». Было опубликовано фото: автомобиль с красным крестом стоит в снегу у обочины, пострадавшее животное лежит на проезжей части.

«Малая Сердоба - Марьевка. Время 18:30», - уточнил автор.

В комментариях пензенцы посочувствовали пациенту, к которому мог направляться автомобиль скорой помощи, и пожалели погибшего (предположительно) лося.

В региональном управлении ГИБДД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что никто из людей в результате аварии не пострадал.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

В Канаде много лосей и свободно мигрируют. Но такие аварии там редкость. А в Пензенской области постоянно лосей сбивают.

Гость||

Это случайно не тот ли самый лось, который над крутейшим охотником надругался?

Гость||

Минлесхоз должен отвечать за миграцию диких животных и вина полностью лежит на них.

Лось - животное повышенной опасности на дорогах,сколько гибнет водителей и их пассажиров из-за бесконтрольного передвижения лосей.

Гость||

Гость писал(a):

Минлесхоз должен отвечать за миграцию диких животных и вина полностью лежит на них.

Лось - животное повышенной опасности на дорогах,сколько гибнет водителей и их пассажиров из-за бесконтрольного передвижения лосей.

Класс!!! Обожаю такой сарказм!

Звучит не хуже, чем постановления правительства по всяким кур-кодам.

Гость||

ни кто не знает, сколько на самом деле лосей в пензенской области.....

Гость||

Скорая из земетчино ?)

Гость||

Рашкин рядом был, тушу забрал

Имя: Гость
Комментарий:

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