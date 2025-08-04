В Никольском районе 2 человека пострадали в ДТП с лосем

04.08.2025 | 11:52

Вечером в воскресенье, 3 августа, в Никольском районе случилось ДТП с участием лося.

Авария произошла в 21:00 на 41-м километре дороги Городище - Никольск - Ночка. Животное оказалось на пути Volkswagen Passat, которым управлял 36-летний мужчина.

Травмы получили два человека: водитель и пассажир автомобиля. Первому медики оказали помощь и отпустили его. Второму - 25-летнему мужчине - потребовалась госпитализация, сообщили в областной Госавтоинспекции.

3 июня ДТП с лосем случилось Городищенском районе, чуть ранее - в Мокшанском. В апреле стало известно о четырех таких инцидентах, произошедших как на трассе, так и на железной дороге. Причем одно столкновение было в черте Пензы - в Ахунах.

«Животные ведут себя непредсказуемо. Поэтому необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, чтобы была возможность снизить скорость и вовремя остановиться. Особо внимательными следует быть в местах установки дорожных знаков 1.27 «Дикие животные», 1.26 «Перегон скота» и следовать по данным участкам с минимальной скоростью», - предупредили в Госавтоинспекции.