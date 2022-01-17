У самолета, следовавшего из Москвы в Пензу, отказал автопилот

У самолета, следовавшего по маршруту Москва - Пенза, отказал автопилот. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей в воскресенье, 16 января.
«Уже в полете на «суперджете», принадлежащем «Аэрофлоту», вышел из строя автопилот»¸- уточняет ФАН со ссылкой на собственный источник.
Несмотря на проблемы с автоматической системой управления, пилоты успешно завершили рейс. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.
Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной инцидента.
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