Пензенец выполнил просьбу и покинул кафе, разбив дверь

11.01.2022 | 10:23

В понедельник, 10 января, в Железнодорожном районе 31-летний мужчина устроил дебош в кафе.

Поздним вечером горожанин решил развлечься в заведении. Он приставал к посетителем, спровоцировал скандал. Охрана кафе попросила беспокойного клиента удалиться, что тот и сделал, разбив стеклянную дверь и выскочив на улицу.

Сотрудники охраны бросились следом за дебоширом. В тот момент их заметили росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования.

Правоохранители помогли охранникам задержать убегавшего пензенца, скрыться он не сумел.

«Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.