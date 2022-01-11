Пензенец выполнил просьбу и покинул кафе, разбив дверь

В понедельник, 10 января, в Железнодорожном районе 31-летний мужчина устроил дебош в кафе.
Поздним вечером горожанин решил развлечься в заведении. Он приставал к посетителем, спровоцировал скандал. Охрана кафе попросила беспокойного клиента удалиться, что тот и сделал, разбив стеклянную дверь и выскочив на улицу.
Сотрудники охраны бросились следом за дебоширом. В тот момент их заметили росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования.
Правоохранители помогли охранникам задержать убегавшего пензенца, скрыться он не сумел.
«Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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