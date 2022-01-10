20 сотрудников МЧС потушили пожар в доме на ул. Ватутина

Вечером в воскресенье, 9 января, в Пензе произошел пожар. На улице Ватутина, 3, загорелся двухквартирный одноэтажный деревянный дом.
Сообщение о ЧП поступило в ГУ МЧС России по Пензенской области в 17:26. По указанному адресу выехали 20 сотрудников ведомства на четырех спецавтомобилях. По словам очевидцев, на месте пожара также были замечены два полицейских транспортных средства и машина аварийной газовой службы.
«Выгорело чердачное помещение на площади 100 кв. м. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Что могло стать причиной возгорания, не сообщается. По факту случившегося будет проведена проверка.
Всего за 9 января в Пензенской области зарегистрировали девять пожаров.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Петуха в угол загнали респект вам молодчики