На Окружной в Пензе Volkswagen снес пролет забора

Днем в субботу, 8 января, на Окружной в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, о котором сообщил очевидец его последствий.
Авария произошла напротив дома № 117. «Время 14:41», - уточнил автор поста в соцсетях.
На выложенных кадрах виден Volkswagen Golf Plus, который снес один из пролетов забора из профильного железа.
Рядом стоит внедорожник. Возможно, прежде чем оказаться в заложниках у забора, иномарка уходила от столкновения именно с этой машиной.
На место прибыли медики. Официальной информации о происшествии пока нет.
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