На Окружной в Пензе Volkswagen снес пролет забора

08.01.2022 | 15:06

Днем в субботу, 8 января, на Окружной в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, о котором сообщил очевидец его последствий.

Авария произошла напротив дома № 117. «Время 14:41», - уточнил автор поста в соцсетях.

На выложенных кадрах виден Volkswagen Golf Plus, который снес один из пролетов забора из профильного железа.

Рядом стоит внедорожник. Возможно, прежде чем оказаться в заложниках у забора, иномарка уходила от столкновения именно с этой машиной.

На место прибыли медики. Официальной информации о происшествии пока нет.