У спорткомплекса на проспекте Строителей загорелся мусор

06.06.2024 | 17:06

В четверг, 6 июня, в Пензе у спорткомплекса «Велотрек Bmx» на проспекте Строителей случился пожар.

Как сообщили очевидцы в Сети, вспыхнул тополиный пух. Возможно, причиной возгорания стал брошеный окурок.

Кадром с места происшествия с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделился читатель. На снимке - охваченная огнем огороженная территория.

«Горит мусор на площади 100 кв. м. Подразделения работают», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Спасатели отметили, что за прошедшую неделю в регионе стало больше ландшафтных пожаров, в том числе из-за возгораний тополиного пуха.

«Поджигать его крайне опасно. Пламя распространяется мгновенно на большие площади, что может привести к масштабному пожару», - напомнили в МЧС.